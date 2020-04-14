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Новим дудлом подякували водіям. Скріншот: Google
Гугл присвятив новий дудл працівникам громадського транспорту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136699-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-pracivnykam-gromadskogo-transportu-foto.htmlРакурс
Google (Гугл) продовжив серію doodle (дудлів), присвячених боротьбі з пандемією коронавірусу.
14 квітня компанія присвятила дудл працівникам громадського транспорту. На анімованому малюнку показано, як Google посилає сердечко водієві автобуса. Водій його ловить і радісно здіймає руки догори.
Дякуємо всім працівникам громадського транспорту, — йдеться у підписі до анімації.
У блозі компанії додали, що зараз люди в усьому світі об'єднуються для боротьби з коронавірусом, і Google дякує тим працівникам, які перебувають на передовій і продовжують свою діяльність попри небезпеку.
Як відомо, компанія Google вирішила розробити серію нових дудлів, які будуть присвячені працівникам усіх служб, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Користувачі з 6 по 17 квітня щодня бачитимуть нові дудли на головній сторінці Google.
Компанія вже висловлювала подяку вченим, медикам, працівникам екстрених служб, двірникам і прибиральникам, фермерам. Вчорашній дудл був присвячений продавцям продуктових магазинів.
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