Банки в Україні: в НБУ очікують нові злиття і закликають фінсектор думати про життя після карантину, фото — Reuters

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Банки в Україні продовжуватимуть об'єднувати свій капітал. В НБУ очікують консолідації банківського сектору і нових злиттів між фінустановами.

Регулятор заявив, що чимало банків скористалися нормою про спрощене злиття, зокрема таким шляхом пішли чотири банки. За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, сім банків добровільно покинули ринок, розрахувавшись з усіма кредиторами і вкладниками, а 15 банків докапіталізувалися за спрощеною процедурою.

Усі ці опції для банків хочемо зробити постійними. Також ці можливості хочемо передбачити і для небанківського сектору, — повідомила заступник очільника Нацбанку в інтерв’ю «Фінансовому клубу».

Рожкову хвилюють вже не стільки поточні питання виживання банків, а глобальні зміни у фінансовому секторі. Вони пов’язані зі зміною структура споживання, зайнятості і векторів економічного розвитку. Оскільки чимало компаній йдуть в онлайн, то знизиться попит на комерційну нерухомість.

Зараз перед нами стоїть нелегке завдання — вистояти і зберегти банки та їхніх клієнтів. Банкам потрібно підготуватися до посткарантинного часу, тому в поточному році у нас і в них інші завдання, — сказала Рожкова.

В НБУ прогнозують і посилення ризик прибутковості, оскільки банківська маржа знижуватиметься через зростання конкуренції на ринку. Тому Рожкова радить банкірам вже зараз коригувати бізнес-моделі з урахуванням нових факторів: удосконалити онлайн-сервіси, перебудувати моделі роботи з підприємцями і населенням, поступово знизити вартість ресурсів.

У такому випадку до закінчення карантину банківська система запропонує доступний ресурс і правильні та потрібні продукти, чим зможе надолужити втрати, які вона несе зараз. Рожкова радить також оптимізувати витрати, в тому числі на утримання філіальної мережі.