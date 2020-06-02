Новые слияния банков ожидают в НБУ и призывают финсектор думать о жизни после карантина, фото — Reuters

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Банки в Украине будут продолжать объединять свой капитал. В НБУ ожидают консолидации банковского сектора и новых слияний между финучреждениями.

Регулятор заявил, что многие банки воспользовались нормой об упрощенном слиянии, в частности таким путем пошли четыре банка. По словам заместителя председателя НБУ Катерины Рожковой, семь банков добровольно покинули рынок, рассчитавшись со всеми кредиторами и вкладчиками, а 15 банков докапитализировались по упрощенной процедуре.

Все эти опции для банков хотим сделать постоянными. Также эти возможности хотим предусмотреть и для небанковского сектора, — сообщила заместитель главы Нацбанка в интервью «Финансовому клубу».

Рожкову волнуют уже не столько текущие вопросы выживания банков, а глобальные изменения в финансовом секторе. Они связаны с изменением структуры потребления, занятости и векторов экономического развития. Поскольку многие компании идут в онлайн, то снизится спрос на коммерческую недвижимость.

Сейчас перед нами стоит нелегкая задача — выстоять и сохранить банки и их клиентов. Банкам нужно подготовиться к посткарантинном времени, поэтому в текущем году у нас и у них другие задачи, — сказала Рожкова.

В НБУ прогнозируют и усиление риска доходности, поскольку банковская маржа будет снижаться из-за роста конкуренции на рынке. Поэтому Рожкова советует банкирам уже сейчас корректировать бизнес-модели с учетом новых факторов: усовершенствовать онлайн-сервисы, перестроить модели работы с предпринимателями и населением, постепенно снизить стоимость ресурсов.

В таком случае до окончания карантина банковская система предложит доступный ресурс и правильные и нужные продукты, чем сможет наверстать потери, которые она несет сейчас. Рожкова советует также оптимизировать расходы, в том числе на содержание филиальной сети.