Інцидент на одеському ринку «Сьомий кілометр». Фото: TripAdvisor

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Ракурс

В Одесі сьогодні, 2 червня, на ринку «Сьомий кілометр» кілька бандитів увірвалися до одного з торговельних павільйонів і буквально розгромили його. Під час інциденту не обійшлося без застосування вогнепальної зброї. Стали відомі нові подробиці цього інциденту.

За попередньою інформацією, бандити намагалися нав’язати хазяїну торговельного павільйону новий «дах». Свою силу молодики продемонстрували під час погрому, повідомляє «Думська».

Також з’явився відеозапис нападу, на якому видно, що відбувалося всередині магазину.

Унаслідок нападу двох працівників павільйону, вихідців із Сирії 1982 і 1990 років народження, було госпіталізовано з вогнепальними і колото-різаними пораненнями. Один із постраждалих отримав два вогнепальні поранення та поверхневі різані рани обличчя. У другого постраждалого струс мозку, черепно-мозкова травма та гематоми.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї). Також правоохоронцями введено оперативний план «Перехоплення».

Встановлено, що злочинці зникли з місця події на автомобілях Ford Transit чорного кольору з транзитними номерами ВЕ1701 та Volkswagen Transporter Т5 білого кольору з номерними знаками АА2727ЕІ.

У поліції заявили, що на ринку «Сьомий кілометр» між підприємцями-іноземцями виник конфлікт через паркувальні місця. Після того, як торговельний павільйон однієї зі сторін цього конфлікту був розгромлений невідомими особами, постраждала сторона вирішила, що це підступи конкурентів. Підприємці-іноземці зібрали людей, озброєних травматичною зброєю і битами, які почали бити вікна в торговельному павільйоні інших бізнесменів.

На місце події прибули правоохоронці, які припинили безлади і затримали десятьох осіб, яких було доставлено до райвідділу. Пошук бандитів, які зникли на мікроавтобусах, тривають.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці на одеському ринку «Сьомий кілометр» група бандитів розгромила торговельний павільйон підприємців-іноземців.