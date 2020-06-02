Инцидент на одесском рынке «Седьмой километр». Фото: TripAdvisor

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Ракурс

В Одессе сегодня, 2 июня, на рынке «Седьмой километр» несколько бандитов ворвались в один из торговых павильонов и буквально разгромили его. Во время инцидента не обошлось без применения огнестрельного оружия. Стали известны новые подробности данного инцидента.

По предварительной информации, бандиты пытались навязать хозяину торгового павильона новую «крышу». Свою силу молодчики продемонстрировали во время погрома, сообщает «Думская».

Также появилась видеозапись нападения, на которой видно, что происходило внутри магазина.

В результате нападения двое работников павильона, выходцы из Сирии 1982 и 1990 годов рождения, были госпитализированы с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Один из пострадавших получил два огнестрельных ранения и поверхностные резаные раны лица. У второго пострадавшего сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и многочисленные гематомы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия). Также правоохранителями введен оперативный план «Перехват».

Установлено, что преступники скрылись с места происшествия на автомобилях Ford Transitчерного цвета с транзитными номерами ВЕ1701 и Volkswagen Transporter Т5 белого цвета с номерными знаками АА2727ЕІ.

В полиции заявили, что на рынке «Седьмой километр» между предпринимателями-иностранцами возник конфликт из-за парковочных мест. После того, как торговый павильон одной из сторон данного конфликта был разгромлен неизвестными лицами, пострадавшая сторона решила, что это происки конкурентов. Предприниматели-иностранцы собрали людей, вооруженных травматическим оружием и битами, которые принялись бить окна в торговом павильоне других бизнесменов.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые прекратили беспорядки и задержали десять человек, которые были доставлены в райотдел. Поиски бандитов, которые скрылись на микроавтобусах, продолжаются.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром на одесском рынке «Седьмой километр» группа бандитов разгромила торговый павильон предпринимателей-иностранцев.