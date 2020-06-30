25 тыс. долл. за должность в НБУ — на взятке задержали топ-мошенника, фото — Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n140451-25-tys-doll-za-doljnost-v-nbu-na-vzyatke-poymali-top-moshennika-foto.html

Ракурс

Взятку в 25 тыс. долл. требовал у менеджера Национального банка Украины мошенник, обещая продвижение по карьерной лестнице.

Правоохранители в одном из паркингов Киева задержали гражданина, который обещал начальнику одного из управлений Нацбанка посодействовать в назначении на руководящую должность в НБУ.

Взяточника-мошенника задержали во время передачи первого транша ранее оговоренной суммы — 15 тыс. долл. Следствие сообщает, что гражданин всего должен был получить 25 тыс. долл.

Злоумышленник заявлял, что действует в интересах руководства регулятора, а именно — от имени одного из заместителей главы НБУ. Менеджер банка был одним из кандидатов на должность. Он якобы должен был заплатить указанную сумму за победу в конкурсе. Часть суммы мошенник «планировал» передать участникам конкурсной комиссии.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 (мошенничество, неправомерная выгода должностному лицу) УК Украины.

На прошлой неделе председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня НАБУ задержало за вымогательство взятки в сумме 1,8 млн грн. Впоследствии его уволил президент.