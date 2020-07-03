Должность министра мошенник оценил в 200 тыс. Долл. США, фото: gudvil.com.ua

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«Продажей» должностей в Кабинете министров промышлял задержанный сегодня в Волынской области мошенник.

Содействие в назначении на должность министра Кабинета министров злоумышленник оценил в 200 тыс. долл. США. При получении этой суммы он был задержан, сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

По информации следствия, всего он таким образом планировал сформировать группу из десяти «будущих министров». Так, следователи считают, что он мог успеть «продать» еще одну должность в Кабмине — за 150 тыс. долл. США.

Своим жертвам он заявлял о якобы наличии необходимых знакомств среди политической элиты и бизнеса.

Мошенник возглавлял местное отделение одной из партий. Он утверждал, что связан с британской организацией «Группа Ротшильда» и входил в доверие к жертвам, применяя психологические манипуляции, сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Отмечается, что у задержанного мошенника, в частности, изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов» и кольцо «печать Масонов».

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Должности членов Кабмина «продавал» лидер Демократической партии в Луцке Иван Братченя, сообщает издание «Район.Луцьк» со ссылкой на информированные источники.

Напомним, в конце июня в Киеве задержали мошенника, продававшего должность в Нацбанке.