Как война повлияла на украинские больницы, установили ученые

Украинские больницы значительно пострадали в результате российской агрессии, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n195483-kak-voyna-povliyala-na-ukrainskie-bolnicy-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

В Україні сотні лікарень були змушені закритись або працювати з обмеженою потужністю з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Пошкодження, руйнування та дефіцит постачання, спричинені війною, погіршили стан лікарняної системи країни та серйозно вплинули на здоров’я людей. Про це свідчать результати дослідження учених з Ратґерського університету (США), у якому взяли участь, зокрема, і фахівці з України, повідомляє видання EurekAlert.

В ході дослідження учені зібрали і порівняли дані про лікарняні послуги, що надавалися як у період до 23 лютого 2022 року, так і після початку повномасштабної війни (по 30 травня 2023 року):

до вторгнення в Україні налічувалося близько 720 лікарень;

станом на квітень 2023 року продовжували працювати 450 лікарень. З цих 450 лікарень у дослідженні взяли участь 74 лікарні з 12 з 24 областей, які не перебувають під російською окупацією.

Дослідники виявили, що в той час як послуги, пов’язані з невідкладною медичною допомогою, зросли, зменшилася кількість лікарень, що пропонують:

лабораторні дослідження (на 13%);

інформування про тютюнову залежність (на 13%);

скринінг на рак (на 24%);

гінекологічні послуги (на 26%);

реабілітаційні послуги (на 27%);

аптечні послуги (на 25%);

програми телемедицини (на 36%).

Лікарні також повідомляли про:

перебої у постачанні основного обладнання та фармацевтичних препаратів;

дефіцит лабораторних тест-систем;

затримки з постачанням життєво необхідних ліків;

проблеми зі зберіганням медикаментів, спричинені перебоями в електропостачанні;

скорочення кількості персоналу та збільшення тривалості робочого дня працівників лікарень.

Це негативно вплинуло на здоров’я матерів і новонароджених, а також призвело до зниження доступності основних послуг, включаючи машини швидкої допомоги, дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легенів і лікарняні ліжка, в тому числі ліжка для інтенсивної терапії, — наголошується у статті.

Зазначається, що деякі наслідки війни для функціонування лікарень і їхній вплив на здоров’я населення ще належить з’ясувати:

через те, що деякі регіони в зонах активних бойових дій були недоступні для дослідження, найбільш постраждалі райони можуть бути недостатньо представлені у ньому, а сотні лікарень, які були зруйновані або не могли працювати, не були представлені в даних;

дослідження також виявило, що війна зменшила доступ до вакцин, що може призвести до зростання захворюваності на інфекційні хвороби.

Ослаблення лікарняної системи України означає, що медичні працівники змушені боротися не лише за задоволення невідкладних потреб, а й за надання необхідної профілактичної допомоги, а також за постійне лікування хронічних захворювань, — наголошують дослідники. — Це може мати багато негативних довгострокових наслідків для здоров’я населення України.

Джерело: EurekAlert