ВСУ ударили по базе оккупантов в Горловке. Фото:

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База російських окупантів у місті Горлівка Донецької області, яка перебуває під контролем бойовиків самопроголошеної ДНР, горить сьогодні, 27 липня.

На території підприємства «Горлівський машинобудівний завод» військові рф облаштували ремонтну базу для своєї техніки. Однак там прогримів вибух та спалахнула пожежа, яка знищує новий ремкомплект разом із мастилами. Про це 27 липня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

І це ніч ще не почалась. Вангуємо безсоння для орків, крики, матюки і прокльони. Купуємо поп-корн, влаштовуємось зручніше, бо далі буде ще цікавіше, — зазначили в Страткомі.

Крім того, 27 липня в Херсонській області українські військові знищили базу російських окупантів, яка розташовувалася у селі Чорнянка Каховського району. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Є на Херсонщині село Чорнянка — вийшла москалям там западлянка. Була база для рашиста, а тепер там «двісті» й «триста»! — написав Братчук.

Нагадаємо, 23 липня на машинобудівному заводі в місті Горлівка Донецької області вже гриміли вибухи. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар ЗСУ припав по тому місцю, де стояло дуже багато російської військової техніки.