Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n173126-zelenskiy-bespokoitsya-ob-urovne-podderjki-ukrainy-novym-britanskim-premerom.html

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Володимир Зеленський, президент України, непокоїться, що новий прем'єр-міністр Великої Британії підтримуватиме Україну менше за Бориса Джонсона.

Глава держави стурбований, що при новому лідері британського уряду рівень підтримки України може зменшитися. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Talk TV, цитує президента The Times.

Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б той самий рівень підтримки… тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень наданої британської підтримки. Британці були лідерами в такій підтримці, — заявив він.

Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового прем'єра. Він хотів би співпрацювати з ним так само, як із Джонсоном, який вже подав заяву про відставку.

Президент наголосив, що два кандидати в очільнику уряду Великої Британії дуже поважні й користуються підтримкою британського народу і суспільства.

Нагадаємо, у Великій Британії продовжується боротьба за посаду очільника Консервативної партії, що означає перегони за посаду прем'єр-міністра крани. Станом на 13 липня залишилося шість кандидатів.

Джерело: The Times