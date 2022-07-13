Хто замість Джонсона - консерватори Британії відсіяли претендентів

https://racurs.ua/ua/n172651-hto-zamist-djonsona-konservatory-brytaniyi-vidsiyaly-pretendentiv.html

Ракурс

У Великій Британії продовжується боротьба за посаду очільника Консервативної партії, що означає перегони за посаду прем'єр-міністра крани.

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13 липня з перегонів вибули голова Мінфіну Надхім Захаві і колишній голова МЗС Джеремі Гант. Відтак, залишилося шість кандидатів.

Лідером після першого туру голосування виявився колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак (88 голосів), який пішов у відставку минулого тижня, за ним йде чиновник відомства торговельної політики Пенні Мордонт (67).

Інші голоси розподілилися так:

очільниця МЗС Ліз Трасс — 50 голосів;

екс-міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох — 40;

голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат — 37;

генпрокурор Суелла Браверман — 32.

Друге голосування відбудеться 14 липня, третє - у понеділок, 18 липня, а потім — доти, доки список не звузиться до двох кандидатур. На практиці деякі претенденти часто знімають свою кандидатуру, що прискорює процес голосування.

Усі перші ознаки вказували на те, що останні два у змаганні за лідерство консерваторів Ріші Сунак і Ліз Трасс, але політична погода у Вестмінстері, як відомо, мінлива, — написала The Telegraph

Сьогоднішнє опитування YouGov показало, що Мордаунт спокійно перемогла б би будь-якого суперника, якщо б залишилася однією з двох в списку. Однак якщо Мордаунт буде усунена до цього часу, Трасс переможе Сунака, — стверджує The Times and The Sunday Times

У вересні одного з двох лідерів обиратимуть 200 тис. членів партії Торі. Кандидати повинні будуть письмово зобов’язатися, що не зніматимуться зі змагання.

«Ракурс» писав, що 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він продовжить виконувати ці обов’язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни росії проти України він двічі відвідав Київ.