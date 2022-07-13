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Кто вместо Джонсона — консерваторы Британии отсеяли претендентов
Кто вместо Джонсона — консерваторы Британии отсеяли претендентовhttps://racurs.ua/n172651-kto-vmesto-djonsona-konservatory-britanii-otseyali-pretendentov.htmlРакурс
У Великій Британії продовжується боротьба за посаду очільника Консервативної партії, що означає перегони за посаду прем'єр-міністра крани.
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13 липня з перегонів вибули голова Мінфіну Надхім Захаві і колишній голова МЗС Джеремі Гант. Відтак, залишилося шість кандидатів.
Лідером після першого туру голосування виявився колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак (88 голосів), який пішов у відставку минулого тижня, за ним йде чиновник відомства торговельної політики Пенні Мордонт (67).
Інші голоси розподілилися так:
- очільниця МЗС Ліз Трасс — 50 голосів;
- екс-міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох — 40;
- голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат — 37;
- генпрокурор Суелла Браверман — 32.
Друге голосування відбудеться 14 липня, третє - у понеділок, 18 липня, а потім — доти, доки список не звузиться до двох кандидатур. На практиці деякі претенденти часто знімають свою кандидатуру, що прискорює процес голосування.
Усі перші ознаки вказували на те, що останні два у змаганні за лідерство консерваторів Ріші Сунак і Ліз Трасс, але політична погода у Вестмінстері, як відомо, мінлива, — написала The Telegraph
Сьогоднішнє опитування YouGov показало, що Мордаунт спокійно перемогла б би будь-якого суперника, якщо б залишилася однією з двох в списку. Однак якщо Мордаунт буде усунена до цього часу, Трасс переможе Сунака, — стверджує The Times and The Sunday Times
У вересні одного з двох лідерів обиратимуть 200 тис. членів партії Торі. Кандидати повинні будуть письмово зобов’язатися, що не зніматимуться зі змагання.
«Ракурс» писав, що 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії і, відповідно, з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він продовжить виконувати ці обов’язки до обрання нового лідера.
Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни росії проти України він двічі відвідав Київ.