У Великій Британії продовжується боротьба за посаду очільника Консервативної партії, що означає перегони за посаду прем'єр-міністра крани.

.

13 липня з перегонів вибули голова Мінфіну Надхім Захаві і колишній голова МЗС Джеремі Гант. Відтак, залишилося шість кандидатів.

Лідером після першого туру голосування виявився колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак (88 голосів), який пішов у відставку минулого тижня, за ним йде чиновник відомства торговельної політики Пенні Мордонт (67).

Інші голоси розподілилися так:

Друге голосування відбудеться 14 липня, третє - у понеділок, 18 липня, а потім — доти, доки список не звузиться до двох кандидатур. На практиці деякі претенденти часто знімають свою кандидатуру, що прискорює процес голосування.

Сьогоднішнє опитування YouGov показало, що Мордаунт спокійно перемогла б би будь-якого суперника, якщо б залишилася однією з двох в списку. Однак якщо Мордаунт буде усунена до цього часу, Трасс переможе Сунака, — стверджує The Times and The Sunday Times