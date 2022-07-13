В окупованій Горлівці пролунала серія вибухів

https://racurs.ua/ua/n172650-v-okupovaniy-gorlivci-prolunala-seriya-vybuhiv-video.html

Ракурс

В окупованій Горлівці увечеір 13 липня пролунала серія вибухів. Імовірно, це черговий удар по складах окупантів.

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У мережі показали відео з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області — по місцях скупчення ворожого боєкомплекту фіксуються «прильоти».

Матеріали поширили надвечір у середу, 13 липня, на ФБ-сторінці «Це Донецьк. Типове українське місто».

На відео моменти прильотів по БК. Просто подивіться, як точно та філігранно, — йдеться в описі до одного з відео.

Місцеві мешканці повідомляють, що снаряди падають в мікрорайоні Короленко. Це — Центрально-Міський район тимчасово окупованого міста.

У ТГ-каналах повідомляють, що йдеться про влучання по складах з боєкомплектом.

«Окупована Горлівка. Точкові прильоти по ще одному складу БК. Можна чути чіткі розриви вторинної детонації», — йдеться в одному з повідомлень.