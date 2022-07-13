Зернові переговори - про що домовилися у Стамбулі

https://racurs.ua/ua/n172649-zernovi-peregovory-pro-scho-domovylysya-u-stambuli.html

Ракурс

У Туреччині 13 липня відбулися переговори щодо розблокування експорту українського зерна.

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На зустрічі з «зернового питання» досягнуто домовленості про створення координаційного центру у Стамбулі, повідомляє Міноборони Туреччини.

Також у повідомленні йдеться, що наступного тижня українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині для обговорення «зернового питання». На цій зустрічі очікується підписання підсумкового документа.

В ООН назвали позитивними переговори щодо зерна у Стамбулі, повідомляє офіс генсека Антоніу Гутерреша. Генсек ООН зробить окрему з цього приводу.

ООН очікує на позитивні заяви за підсумками переговорів у Стамбулі про експорт продовольства з України та росії. Про це заявив на брифінгу заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

За даними агентства Reuters, росія погодилася «на перемир’я на час руху вантажів», а Туреччина за підтримки ООН — інспектувати кораблі, щоб «розвіяти побоювання рф щодо контрабанди зброї».

Росіяни заявили, що представили пакет пропозицій щодо якнайшвидшого відновлення вивезення української сільськогосподарської продукції через чорноморські порти.

У цьому сенсі пропагандиста міноборони рф ігоря конашенкова цитує «РИА Новости».

Це перші переговори України та росії з офіційними особами ООН та Туреччини, спрямовані на те, щоб вийти з багатомісячного глухого кута щодо експорту українського зерна, заблокованого росіянами.

Оскільки Україна є важливим експортером пшениці та зерна, вторгнення росії призвело до різкого зростання цін на продовольство, а мільйони людей у ​​всьому світі зіткнулися із загрозою голоду.

Вартість викрадених рф зернових та олійних культур в Україні становить понад 613 млн дол., свідчать підрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute (KSE Агроцентр).

Загальна сума збитків і втрат через війну у сільському господарстві, за оцінками, становить 27,6 млрд дол., з яких найбільшою категорією є збитки через незібрані озимі культури (1,4 млрд дол.) та знищена техніка (926 млн дол.).

Крім того, внаслідок бойових дій втрачено зерносховища сукупною місткістю 4 млн тонн (пошкоджені або повністю знищені). Ще частина зерносховищ знаходяться в окупованих регіонах і до них немає повного доступу.

Водночас через морську блокаду, ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та олію в Україні впали на 33,7% станом на травень порівняно з періодом до початку вторгнення. При цьому світові ціни на зерно та продовольство значно зросли.