Борис Джонсон может стать кандидатом на должность генсека НАТО - The Telegraph

https://racurs.ua/n173102-boris-djonson-mojet-stat-kandidatom-na-doljnost-genseka-nato-the-telegraph.html

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Кандидатуру Бориса Джонсона на посаду генерального секретаря НАТО підтримує керівництво Консервативної партії Великої Британії. Очікується, що чинний голова військово-політичного блоку Єнс Столтенберг піде у відставку у вересні 2023 року.

Про це пише британська газета The Telegraph.

Представник Спеціального комітету з оборони Річард Дракс сказав, що підтримає Джонсона у цій ролі.

Борис фактично керував реакцією Заходу на путіна. Саме Борис вирушив до Швеції та Фінляндії і закликав лідерів обох країн подати заявки на членство в НАТО, що вони, звісно, і зробили, — зазначив екс-міністр Британії з питань Brexit Девід Джонс.

Кандидата від Британії уже давно розглядають на цю роль через недовіру США до будь-яких діячів Європейського Союзу, які беруться за цю посаду. Британії також довіряють країни Балтії, і сам Джонсон здобув міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти путіна.

На посаду генерального секретаря НАТО призначають одноголосно країни-члени альянсу. У звʼязку з цим високопоставлений представник Міністерства оборони Британії висловив сумніви щодо призначення Джонсона, адже президент Франції Емманюель Макрон може накласти вето на це рішення.

Останнім британським політиком, який очолював НАТО, був міністр оборони Джордж Робертсон у 1999−2004 роках.