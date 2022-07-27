СБУ задержала руководителя охраны народного депутата. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n173125-sbu-zaderjala-rukovoditelya-ohrany-nardepa-smi-nazvali-ego-imya.html

Ракурс

Керівника особистої охорони одного з народних депутатів затримали українські силовики.

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ схопили начальника охоронців нардепа Андрія Деркача, якого правоохоронці називають завербованим російською розвідкою. Про факт затримання 27 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України, а «Українська правди» із посиланням на джерела у правоохоронних органах назвала ім’я парламентаря.

У керівника охорони Деркача виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками росії та колаборантами.

Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку, — зазначили в СБУ.

Також затриманого охоронця вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також набої до нарізної вогнепальної зброї. Очікується, що йому повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, у червні Служба безпеки України викрила, що народний депутат Андрій Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури під час вторгнення росії для швидкого захоплення України.

Джерело: «Українська правда»