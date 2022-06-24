СБУ викрила мережу агентів ГРУ росії, до якої входив нардеп Деркач

https://racurs.ua/ua/n172036-sbu-vykryla-mereju-agentiv-gru-rosiyi-do-yakoyi-vhodyv-nardep-derkach-video.html

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Служба безпеки України викрила нардепа Андрія Деркача, який курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури під час вторгнення росії для швидкого захоплення України.

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В СБУ стверджують, що стежили за мережею ворога давно, проте ліквідувати вдалося її на початку війни. Тоді ж спецслужба затримала помічника нардепа Колєснікова, який був негласним співробітником головного управління генштабу рф із позивним «Ветеран». Він відповідав за фінансування та зв’язок з росіянами. Суд вже оголосив вирок помічнику за статтею про державну зраду.

Проти самого ж нардепа почато досудове розслідування генпрокурором.

Деркача завербували у 2016 році. Він контактував з вищим керівництвом ГРУ — начальником управління ігорем костюковим і його першим заступником володимир алєксєєвим. Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ рф для створення приватних охоронних структур. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3−4 млн дол. на кілька місяців. Значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача. Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень.

Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці приватні охоронні підприємства повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста, — розповів Колєсніков.

Він зазначив, що ГРУ при захопленні Києва планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території білорусі.

Нагадаємо, Андрій Деркач — народний депутат України III—IX скликань. Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням «російський агент з більш ніж десятирічним стажем».