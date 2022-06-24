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Ракурс
Зірка “Гаррі Поттера” зворушливо підтримав українців

Зірка «Гаррі Поттера» зворушливо підтримав українців (ВІДЕО)

24 чер 2022, 14:10
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Том Фелтон, англійський актор, найбільш відомий завдяки ролі Драко Мелфоя в екранізації фантастичних романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, звернувся зі словами підтримки до українців.



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Відео опублікував український фонд захисту тварин UAnimals. У відеоролику воєнний злочинець росії володимир путін порівнюється з лордом Волан-де-Мортом, а Фелтон закликає всіх підтримувати Україну та піклуватися про тварин, які страждають від війни.

Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин, — заявив Фелтон.

Актор зазначив, що його серце з Україною. Він також закликав підтримати діяльність UAnimals, який рятує тварин від війни.

Джерело: Ракурс


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