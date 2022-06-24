Звезда Гарри Поттера трогательно поддержал украинцев

https://racurs.ua/n172035-zvezda-garri-pottera-trogatelno-podderjal-ukraincev-video.html

Ракурс

Том Фелтон, англійський актор, найбільш відомий завдяки ролі Драко Мелфоя в екранізації фантастичних романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, звернувся зі словами підтримки до українців.

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Відео опублікував український фонд захисту тварин UAnimals. У відеоролику воєнний злочинець росії володимир путін порівнюється з лордом Волан-де-Мортом, а Фелтон закликає всіх підтримувати Україну та піклуватися про тварин, які страждають від війни.

Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин, — заявив Фелтон.

Актор зазначив, що його серце з Україною. Він також закликав підтримати діяльність UAnimals, який рятує тварин від війни.