Страна-террорист: США могут добавить россию в «клуб» Кубы, КНДР, Ирана и Сирии

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росія — країна-спонсор тероризму. Відповідну резолюцію 23 червня ухвалив комітет Сенату США з міжнародних відносин. Якщо документ затвердить держсекретар Ентоні Блінкен, росія стане п’ятою країною, яка за підтримку тероризму опиниться у «чорному» списку американського Держдепартаменту поряд з Кубою, КНДР, Іраном і Сирією.

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Також сенатори проголосували за резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї у війні та визнає вплив конфлікту на глобальну продовольчу безпеку.

Остаточне рішення має прийняти Білий дім. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням росії, як держави-спонсора тероризму, — зазначив член комітету із міжнародних відносин, сенатор-демократ Кріс Кунс «Голосу Америки».

Водночас, зі слів співголови комітету, сенатора Джеймса Ріша, ця резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення очільника зовнішньополітичного відомства.

Наступний крок — за державним секретарем США. Він повинен зробити це визнання. Але тут, в Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції, — сказав сенатор-республіканець.

Ріш назвав атака рф на Україну актом тероризму зі сторони президента рф путіна.

Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності, — заявив Ріш.

Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Блінкена визнати росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня.