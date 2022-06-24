Если накосили, постарайтесь, чтобы не осталось свидетелей — неонацисты рф на Донбассе

https://racurs.ua/n172033-esli-nakosili-postaraytes-chtoby-ne-ostalos-svideteley-neonacisty-rf-na-donbasse.html

Ракурс

Армія воєнних злочинців росії під час вторгнення в Україну залучає до своїх лав неонацистські угруповання. Раніше про це повідомляла німецька розвідка.

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Як вказує InformNapalm, неонацистське угруповання «Русич», що воює на боці росії на Донбасі, закликає до вбивства свідків з-поміж місцевих мешканців.

Якщо ви накосячили, то постарайтеся, щоб не залишалося свідків з-поміж місцевих, — пишуть у повідомленні на Телеграм-каналі неонацисти «Русич».

Угруповання «Русич» ватажка олексія мільчакова пов’язують із приватною армією володимира путіна — так званою ПВК «Вагнера».

Нагадаємо, раніше стало відомо про щонайменше два неонацистські угруповання — «Русский имперский легион» і «Русич», які рф залучила до бойових дій в Україні. Німецьке видання Spiegel із посиланням на конфіденційний звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), писало, що багато російських правих екстремістів та неонацистів беруть участь у вторгненні в Україну. У документі вказувалося, що «Русский имперский легион» є воєнізованим підрозділом правого екстремістського угруповання «Русское имперское движение». В Україні був поранений ватажок цього угруповання денис гарієв.