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Ракурс
На блокпосту біля Нововолинська загинули нацгвардієць та дільничний

На блокпості біля Нововолинська загинули нацгвардієць та дільничний, яких збив сержант поліції (ФОТО)

28 лип 2022, 12:33
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На Волині сталася смертельна ДТП — під час виконання службових обов’язків загинули дільничний офіцер та нацгвардієць.





Увечері 27 липня наїзд на них скоїв працівник поліції, розповіла «Суспільному» речниця територіального управління Держбюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель.

Йдеться про тимчасовий блокпост на в’їзді в місто Нововолинськ. Муравель сказала, що легковик, за кермом якого був 21-річний сержант поліції, хотів об’їхати авто, яке вже проходило перевірку на КПП. При цьому водій наїхав на поліцейського і нацгвардійця, які загинули на місці аварії.

ДТП у Нововолинську

В авто було двоє пасажирів, одного з травмами доправили до лікарні. Слідчі ДБР Затримали водія. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, — повідомила Муравель.

Слідство встановило, що на момент скоєння ДТП 21-річний сержант був тверезий.

ДТП у Нововолинську

Зі слів речниці теруправління ДБР, загиблому нацгвардійцю був 21 рік. Дільничному — 40, у нього лишилися двоє малолітніх дітей.

ДТП у Нововолинську

Джерело: Ракурс


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