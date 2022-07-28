Новий різновид коронавірусного штаму Омікрон виявили в Україні

Новий різновид штаму коронавірусу "Омікрон" виявили в Україні

https://racurs.ua/ua/n173138-novyy-riznovyd-koronavirusnogo-shtamu-omikron-vyyavyly-v-ukrayini.html

Ракурс

COVID-19 нікуди не зник, стверджують в Міністерстві охорони здоров’я. Ба більше — вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

МОЗ 28 липня повідомило, що в Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу Омікрон.

Йдеться про різновид Омікрону, який називають типом «ВА.5». Наразі сім таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип Омікрону вже є в інших регіонах. Дослідження (секвенування) зразків триває.

В МОЗ розповіли, що виявлення нових різновидів означає, що «COVID-19 все нікуди не зник, вірус мутує, щоб ухилитися від імунної відповіді».

Крім того, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму Омікрон. Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Попри війну в Україні Кабмін до 31 серпня 2022 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації для запобігання поширенню COVID-19.