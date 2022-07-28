Міноборони просить трохи зачекати з додатковими виплатами за виконання бойових завдань

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Ракурс

Військовослужбовці отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань найближчим часом.

Про це 28 липня розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

Виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплати за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі. Додаткові виплати — або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч — зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки — і ви отримаєте всі ці виплати, — написала Маляр на своїй сторінці у Фейсбук.

7 липня уряд змінив деякі положення щодо виплат військовослужбовцям під час воєнного стану. Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що Кабмін урізав зарплату і скасував додаткові виплати військовим.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони спростували цю інформацію.

У МВС і РНБО пояснили, що нова постанова Кабміну № 793 від 7 липня вносить зміни до Постанови № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28 лютого.

Ці зміни не скасовують виплати військовослужбовцям.

Кабмін не скасовував виплати військовослужбовцям і не урізав їхні премії. Постанова КМУ № 793 стосується тільки працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, — повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Додаткові виплати будуть отримувати лише ті працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, які працюють у зоні бойових дій чи в окупації.

Деяким військовим будуть нараховувати додаткові виплати (до 30 тис. або до 100 тис. грн) залежно від часу та місця несення служби.

Раніше військові отримували зарплату та додаткові виплати (30 тисяч або 100 тисяч). У новій постанові вказано, що тепер військові, які отримували 30 тис. або 100 тис., можуть отримувати до 30 тисяч або до 100 тисяч відповідно.

Деяким військовим мають нараховувати цю суму пропорційно до часу службу, залежно від місця несення служби.

Так, запроваджено норму виплати до 30 тис. гривень пропорційно часу служби в розрахунку на місяць, а також залежно від місця несення служби та району ведення бойових дій. Саме це дозволить застосувати справедливий підхід до оплати праці та усунути зрівнялівку, здійснювати виплати особовому складу залежно від складності виконуваних завдань, — наголошують у МВС.

Однак у відомстві заявили, що ці зміни НЕ стосуються військових ЗСУ.

Пропорційні виплати додаткової винагороди будуть застосовуватись для:

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби;

Національної поліції;

осіб цивільного та начальницького складу цивільного захисту ДСНС.

Також у РНБО нагадали, що в Україні з 19 липня скасували обов’язкову виплату середньої зарплати мобілізованим працівникам підприємств. Таким працівникам будуть платити за рахунок коштів Держбюджету — роботодавець зобов’язується лише зберігати за мобілізованим робоче місце.