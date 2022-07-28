Затверджений Зеленським новий генпрокурор призначив керівника Антикорупційної прокуратури Олександра Клименка

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Ракурс

Олександра Клименка призначили керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення", — повідомив Єрмак у Телеграм.

Уранці 28 липня на сайті президента України з’явився указ Володимира Зеленського про призначення на посаду генерального прокурора Костіна. Його кандидатуру 27 липня затвердила Верховна Рада. За Костіна проголосували 299 нардепів.

Єрмак наголосив, що «боротьба з корупцією є пріоритетом для України, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу».

Історія питання

19 липня комісія з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначила переможця конкурсу. Це сталося через понад сім місяців після його обрання на конкурсі.

Клименко до призначення в САП був старшим детективом НАБУ. Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові.

В НАБУ працював з 2016 року. Тоді до Бюро відібрали 70 детективів з 5 тисяч кандидатів. Через рік Клименко став старшим детективом, а з листопада 2017 року — керівником відділу НАБУ.

Клименко брав участь у розслідуваннях справ щодо:

заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова («житло для Нацгвардії»);

екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова (епізод «газової справи»); - екснардепа Олександра Онищенка («газова справа»);

колишнього 1-го заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського («справа Укроборонпрому»);

голови правління ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова («справа Черкасиобленерго/Запоріжжяобленерго»).

Екс-директор НАБУ Артем Ситник називав Клименко «одним із найпродуктивніших його співробітників».

Детектив Клименко пройшов перевірку на доброчесність і від комісії, і від громадських організацій. Комісія одностайно проголосувала за його проходження далі.

21 грудня 2021 року комісія оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк — 229. Відтак Клименко мав стати очільником, а Синюк — його заступником.

Нагадаємо, що серед повноважень головного антикорупційного прокурора (окрім керівництва інституцією) — призначення і зміна прокурорів у справах, підписання підозр топкорупціонерам, комунікація з НАБУ та Офісом Генерального прокурора, організація міжнародного співробітництва.