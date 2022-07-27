Костін - новий генпрокурор: Рада дала добро

https://racurs.ua/ua/n173108-kostin-novyy-genprokuror-rada-dala-dobro.html

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Андрій Костін став новим генеральним прокурором України — Верховна Рада під час пленарного засідання 27 липня дала згоду на призначення народного депутата від «Слуги Народу» очільником Офісу генпрокурора. Таке рішення підтримали 299 парламентарів.

За відповідне подання президента Володимира Зеленського нардепи голосували наступним чином:

«Слуга народу» — 220;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — два;

«Платформа за життя та мир» (колишня проросійська ОПЗЖ) — 15;

«За майбутнє" — 14;

«Голос» — три;

«Довіра» — 18;

«Відновлення України» — 14;

Позафракційні — 13.

Відповідно до Конституції генпрокурор призначається на посаду та звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Після голосування парламенту Зеленський має підписати указ.

Андрія Костіна колись міжнародні експерти «вибили» з конкурсу на голову САП. Нині він очолював правовий комітет Ради, під сукном якого більше року лежить законопроект президента про ліквідацію «вовчого суду» — ОАСК.

Костін був директором та співзасновником Адвокатської компанії «Право», а також заступником голови Ради адвокатів Одеської області, заступником голови президії Об'єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів». У 2010 році обирався депутатом Одеської міськради від партії «Фронт Змін».