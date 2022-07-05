Зеленський прокоментував запровадження дозволів на виїзд для військовозобов’язаних

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Володимир Зеленський, скріншот відео
Зеленський прокоментував запровадження дозволів на виїзд для військовозобов’язанихhttps://racurs.ua/ua/n172403-zelenskyy-prokomentuvav-zaprovadjennya-dozvoliv-na-vyyizd-dlya-viyskovozobov-yazanyh.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, відреагував на резонансне рішення Генштабу ЗСУ щодо зобов’язання призовників, резервістів та військовозобовʼязаних отримувати дозволи на виїзд за межі області.
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Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі Зеленського.
За словами Зеленського, він бачитьрізні оцінки такого рішення, зокрема «нерозуміння та обурення».
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів, — наголосив Зеленський. — Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.
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