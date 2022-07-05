Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Зеленський прокоментував запровадження дозволів на виїзд для військовозобов’язаних

5 лип 2022, 22:14
999

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на резонансне рішення Генштабу ЗСУ щодо зобов’язання призовників, резервістів та військовозобовʼязаних отримувати дозволи на виїзд за межі області.



.

Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі Зеленського.

За словами Зеленського, він бачитьрізні оцінки такого рішення, зокрема «нерозуміння та обурення».

Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів, — наголосив Зеленський. — Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів