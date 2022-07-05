Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Зеленский прокомментировал введение разрешений на выезд для военнообязанных

5 июл 2022, 22:14
999

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на резонансне рішення Генштабу ЗСУ щодо зобов’язання призовників, резервістів та військовозобовʼязаних отримувати дозволи на виїзд за межі області.



.

Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі Зеленського.

За словами Зеленського, він бачитьрізні оцінки такого рішення, зокрема «нерозуміння та обурення».

Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів, — наголосив Зеленський. — Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров