Зеленский прокомментировал введение разрешений на выезд для военнообязанных

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
Зеленский прокомментировал введение разрешений на выезд для военнообязанныхhttps://racurs.ua/n172403-zelenskiy-prokommentiroval-vvedenie-razresheniy-na-vyezd-dlya-voennoobyazannyh.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, відреагував на резонансне рішення Генштабу ЗСУ щодо зобов’язання призовників, резервістів та військовозобовʼязаних отримувати дозволи на виїзд за межі області.
.
Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі Зеленського.
За словами Зеленського, він бачитьрізні оцінки такого рішення, зокрема «нерозуміння та обурення».
Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів, — наголосив Зеленський. — Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень.
Украинка завоевала медаль Филдса — самую престижную награду в математике
Армия Украины стоит в 1 км от окрестностей Херсона — The Economist
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Штрафбат ЧВК «Вагнера» — заключенным в россии предлагают воевать в Украине в обмен на амнистию
Загрузка...