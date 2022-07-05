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Военнообязанным придется получать разрешения для выезда за пределы областей, фото:

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение — Генштаб

5 июл 2022, 19:57
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Військовозобов’язані для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).



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Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Хлись, повідомляє прес-служба Генштабу.

Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл, — зазначив Хлись.

Він додав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Источник: Ракурс


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