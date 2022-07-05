Валерий Залужный, фото: The Ukrainians

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, повідомив, що військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Залужного в соціальній мережі Фейсбук.

Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК, — зазначив Залужний.

Водночас він додав, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

На сайті ЗСУ вже опубліковані документи, які встановлюють порядок надання відповідного дозволу громадянам України у період з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.