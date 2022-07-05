Как будут действовать ограничения для военнообязанных, рассказали в Минобороны

В Украине будут введены ограничения на передвижение военнообязанных, фото: Городнянский городской совет

https://racurs.ua/n172395-kak-budut-deystvovat-ogranicheniya-dlya-voennoobyazannyh-rasskazali-v-minoborony.html

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У Міноборони пояснили, як діятиме обмеження на пересування для військовозобов’язаних.

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Речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу наголосив, що це питання отримало величезний запит від суспільства.

Треба розуміти, що сьогодні триває процес удосконалення нормативно-правової бази, яка вже діє. Подібна норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов’язок і військову службу, який діяв ще з 1992 року, — наголошує Мотузяник. — Зараз на виконання цієї норми, в рамках унормування цього процесу, Генштаб відпрацював відповідний перелік.

Мотузяник зазначив, що раніше таких обмежень не було.

Водночас ми маємо розуміти, що в країні триває війна, і держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс. Це дуже важливо, — наголосив він.

Керівники територіальних центрів укомплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в межах своєї компетенції і знати, де перебуває мобілізаційний ресурс, аби знати, як діяти у разі виникнення додаткових якихось подій або ситуацій, коли потрібно буде активізувати цей процес, — додав Мотузяник.

Водночас Мотузяник запевнив, що «жодної зради не буде».

Вся інформація буде доведена, цей порядок буде відшліфований, — наголосив він. — Будуть визначені відповідні категорії громадян. Станом на зараз мовиться про призовників, військовозобов’язаних, а також про резервістів. Такі дозволи будуть видаватися на місцях — від 30 діб до одного року. Окрім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках своїх службових обов’язків, хто їздить на роботу або в силу життєвих обставин.

Речник Міноборони запевнив, що баланс між забезпечення права громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотриманий.