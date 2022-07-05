Как будут действовать ограничения для военнообязанных, рассказали в Минобороны

Как будут действовать ограничения для военнообязанных, рассказали в Минобороныhttps://racurs.ua/n172395-kak-budut-deystvovat-ogranicheniya-dlya-voennoobyazannyh-rasskazali-v-minoborony.htmlРакурс
У Міноборони пояснили, як діятиме обмеження на пересування для військовозобов’язаних.
Речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу наголосив, що це питання отримало величезний запит від суспільства.
Треба розуміти, що сьогодні триває процес удосконалення нормативно-правової бази, яка вже діє. Подібна норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов’язок і військову службу, який діяв ще з 1992 року, — наголошує Мотузяник. — Зараз на виконання цієї норми, в рамках унормування цього процесу, Генштаб відпрацював відповідний перелік.
Мотузяник зазначив, що раніше таких обмежень не було.
Водночас ми маємо розуміти, що в країні триває війна, і держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс. Це дуже важливо, — наголосив він.
Керівники територіальних центрів укомплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в межах своєї компетенції і знати, де перебуває мобілізаційний ресурс, аби знати, як діяти у разі виникнення додаткових якихось подій або ситуацій, коли потрібно буде активізувати цей процес, — додав Мотузяник.
Водночас Мотузяник запевнив, що «жодної зради не буде».
Вся інформація буде доведена, цей порядок буде відшліфований, — наголосив він. — Будуть визначені відповідні категорії громадян. Станом на зараз мовиться про призовників, військовозобов’язаних, а також про резервістів. Такі дозволи будуть видаватися на місцях — від 30 діб до одного року. Окрім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках своїх службових обов’язків, хто їздить на роботу або в силу життєвих обставин.
Речник Міноборони запевнив, що баланс між забезпечення права громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотриманий.