В Украине запретили деятельность Компартии

Суд запретил деятельность КПУ, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n172394-v-ukraine-zapretili-deyatelnost-kompartii.html

Ракурс

В Україні заборонена діяльність Комуністичної партії України.

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Відповідне рішення сьогодні, 5 липня, ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові. Про це повідомляє прес-служба суду.

5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції:

заборонено діяльність Комуністичної партії України;

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення у справі про заборону КПУ буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради.

У прес-службі Мін’юсту зазначають, що поряд із КПУ список заборонених політичних структур доповнила також і партія «Щаслива Україна».

Також в Україні заборонені такі політсили: