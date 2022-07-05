В Украине запретили деятельность Компартии

В Украине запретили деятельность Компартииhttps://racurs.ua/n172394-v-ukraine-zapretili-deyatelnost-kompartii.htmlРакурс
В Україні заборонена діяльність Комуністичної партії України.
Відповідне рішення сьогодні, 5 липня, ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові. Про це повідомляє прес-служба суду.
5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції:
- заборонено діяльність Комуністичної партії України;
- майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
Повний текст рішення у справі про заборону КПУ буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради.
У прес-службі Мін’юсту зазначають, що поряд із КПУ список заборонених політичних структур доповнила також і партія «Щаслива Україна».
Також в Україні заборонені такі політсили:
- «Русь єдина»;
- «ОПЗЖ»;
- «Партія Шарія»;
- «Опоблок»;
- «Соціалісти»;
- «Наші»;
- «Держава»;
- «Блок Володимира Сальдо»;
- партія «Справедливості та розвитку»;
- «Соціалістична партія України»;
- «Ліва опозиція»;
- «Союз лівих сил»;
- «Прогресивна соціалістична партія України».