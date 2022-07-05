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Ракурс
Суд заборонив діяльність КПУ, фото: соціальні мережі

В Україні заборонили діяльність Компартії

5 лип 2022, 16:44
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В Україні заборонена діяльність Комуністичної партії України.



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Відповідне рішення сьогодні, 5 липня, ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові. Про це повідомляє прес-служба суду.

5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції:

  • заборонено діяльність Комуністичної партії України;
  • майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення у справі про заборону КПУ буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради.

У прес-службі Мін’юсту зазначають, що поряд із КПУ список заборонених політичних структур доповнила також і партія «Щаслива Україна».

Також в Україні заборонені такі політсили:

  • «Русь єдина»;
  • «ОПЗЖ»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Опоблок»;
  • «Соціалісти»;
  • «Наші»;
  • «Держава»;
  • «Блок Володимира Сальдо»;
  • партія «Справедливості та розвитку»;
  • «Соціалістична партія України»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Союз лівих сил»;
  • «Прогресивна соціалістична партія України».

Джерело: Ракурс


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