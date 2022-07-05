Сі Цзіньпін відмовився відвідати росію

https://racurs.ua/ua/n172393-si-czinpin-vidmovyvsya-pryyihaty-v-rosiu-do-putina-zmi.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився відвідати росію на запрошення російського диктатора володимира путіна.

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Про це повідомило японське видання Yomiuri з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За інформацією видання, відповідне запрошення китайський лідер отримав 15 червня, коли путін зателефонував йому, щоб привітати із 69-річчям. Зі свого боку, Цзіньпін відповів, що це буде складно зробити найближчим часом — через заходи, пов’язані з поширенням нового штаму коронавірусу.

На думку видання, в такий спосіб Цзіньпін намагається уникнути поглиблення конфлікту з США та Європою, які посилюють тиск на кремль через масштабне російське вторгнення в Україну.

Зазначається, що китайський лідер не відвідував інші країни з кінця січня 2020 року — з моменту поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Востаннє путін та Цзіньпін особисто зустрічалися 4 лютого — під час візиту російського диктатора до Китаю на відкриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Джерело: Yomiuri