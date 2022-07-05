Росіяни перекидають на передову Донбасу "війська Л/ДНР"

https://racurs.ua/ua/n172392-rosiyany-perekydaut-na-peredovu-donbasu-viyska-l-dnr.html

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Військові підрозділи фейкового угруповання днр перекинуть на донецький напрямок після захоплення Луганської області військами окупантів.

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Про це розповів прокремлівський маріонетковий ватажок фейкової республіки Денис Пушилін, пишуть російські державні пропагандистські агентства.

Пушилін сказав, що на донецький напрямок також буде перекинуто і так званий Луганський військовий корпус.

3 липня російські військові доповіли воєнному злочинцю володимиру путіну про окупацію всієї Луганської області. 4 липня президент рф дав вказівку дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.

Тим часом міністр оборони росії сергій шойгу продовжує вірити, що війна в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань, які поставив путін.

РосЗМІ повідомили, що на селекторній нараді в міноборони рф 5 липня шойгу сказав:

Спеціальна військова операція продовжиться до виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем.

Він також заявив про нібито «знищення 170 іноземних найманців та співробітників ПВК за 10 днів» і що нібито «99 іноземців відмовилися від бойових дій та залишили країну».