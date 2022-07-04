путін наказав дати «відпочити» підрозділам, які воювали у Луганській області

https://racurs.ua/ua/n172359-putin-nakazav-shoygu-daty-vidpochyty-pidrozdilam-yaki-vouvaly-na-luganschyni.html

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Під час зустрічі з міністром оборони шойгу путін наказав дати «відпочити» підрозділам, які брали участь у боях у Луганській області.

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«Медуза» повідомила, що Шойгу доповів бункерному карлику про стан справ на фронтах в Україні. путін, своєю чергою, повідомив, що отримав доповідь командувача військ Центрального військового округу олександра лапіна і командувача Повітряно-космічних сил сергія суровікіна, в якому генерали висунули «свої пропозиції щодо розвитку наступальної операції».

За даними міноборони росії, втрати української сторони на Луганському напрямку нібито склали 2 тис. 218 осіб убитими та 3 тис. 251 пораненими. Про втрати російської армії міністр шойгу президенту рф не доповів.

Тим часом ватажок російського утворення «лнр» пасічник заявив про необхідність відсунути війська України подалі від захопленої Луганської області. При цьому він каже, що «завдання „денацифікації“ території всієї України ніхто не скасовував».

В окупованому рашистами після жорстоких боїв Сєвєродонецьку окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. Про це під час телемарафону повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.