Прикордонники зробили заяву про наявність ударної групи армії білорусі для наступу

https://racurs.ua/ua/n172358-prykordonnyky-zrobyly-zayavu-pro-nayavnist-udarnoyi-grupy-armiyi-bilorusi-dlya-nastupu.html

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На кордоні з білоруссю ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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Підрозділи збройних сил білорусі на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей.

Такі заяви оприлюднив 4 липня на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За минулий тиждень росія обстріляла прикордонні пункти в межах Чернігівської та Сумської областей понад 100 разів, повідомив Демченко. Біля кордону стоять певні сили росіян для відволікання сил ЗСУ.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 4 липня розповів, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

Наприкінці червня — початку липня самопроголошений президент білорусі лукашенко зробив декілька викличних заяв щодо України, а також декілька разів продовжив терміни військових навчань у прикордонних з Україною областях.

Українська розвідка повідомляла, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України.