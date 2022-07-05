В окупованому Донецьку вибухнув рашистський склад боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n172391-v-okupovanomu-donecku-vybuhnuv-rashystskyy-sklad-boieprypasiv-video.html

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Другий день поспіль в Донецьку вибухають ворожі склади. Цього разі боєкомплект детонує на заводі «Камаз Центр» та поблизу залізниці. Це Київський район окупованого Донецька.

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Повідомляється, що з самого ранку 5 липня місцеві жителі спостерігають вибухи в окупованому місті.

За свідченнями очевидців, було зірвано один із великих російських військових складів на території Донецька. Містяни у соціальних мережах пишуть, що чутно детонацію боєприпасів. Над місцем події здіймається густий чорний дим, триває пожежа.

Удар до донецьких складах підтвердив навіть російський бандит Ігор Стрєлков.

Крім того, Збройні сили України вдарили по казармі з росіянами в окупованій Ясинуватій

В окупованій Кадіївці у ніч на 5 липня горів та детонував склад росіян.