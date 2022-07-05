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Ракурс
Росіяни на Запоріжжі примушують віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою

Окупанти на Запоріжжі примушують віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою

5 лип 2022, 14:25
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Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. У разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.



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Зокрема, така ситуація відбувається в Пологівському районі Запорізької області. Там у місцевих школах і садочках викладають вчителі та вихователі, які приїхали з рф.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами — чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.

В окупованому Мелітополі Запорізької області дітей змушують одягати георгіївські стрічки й вчити вірші про війну.

Росія запровадить у школах окупованого Донбасу посаду «політруків». Цю заяву російського міністра освіти Сергія Кравцова розповсюдили 10 червня росіЗМІ.

Джерело: Ракурс


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