Росіяни на Запоріжжі примушують віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою

https://racurs.ua/ua/n172390-okupanty-na-zaporijji-prymushuut-viddavaty-ditey-u-shkoly-z-rosiyskou-navchalnou-programou.html

Ракурс

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. У разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

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Зокрема, така ситуація відбувається в Пологівському районі Запорізької області. Там у місцевих школах і садочках викладають вчителі та вихователі, які приїхали з рф.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами — чоловіків направляти до «армії ДНР», жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.

В окупованому Мелітополі Запорізької області дітей змушують одягати георгіївські стрічки й вчити вірші про війну.

Росія запровадить у школах окупованого Донбасу посаду «політруків». Цю заяву російського міністра освіти Сергія Кравцова розповсюдили 10 червня росіЗМІ.