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Ракурс
Окупанти планують запровадити посаду "політрука" у школах окупованого Донбасу

Окупанти планують запровадити посаду «політрука» у школах окупованого Донбасу

10 чер 2022, 13:48
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Росія запровадить у школах окупованого Донбасу посаду «політруків». Цю заяву російського міністра освіти Сергія Кравцова розповсюдили 10 червня росіЗМІ.



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У 10 регіонах росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям складає 15 тис. рублів. Завдання радників — організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно. У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов’язково її розширимо, — заявив Кравцов.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що російські окупанти проводять у школах Донбасу політику лінгвоциду. Він звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням фіксувати й реагувати на всі злочини, що рф скоює в Україні.

«Ракурс» повідомляв, що захоплені території Херсонської та Запорізької областей планується об'єднати в один федеральний округ у складі рф.

Джерела «Медузи» розповіли, що у Кремлі шукають «політруків» — чиновників та політтехнологів, які займатимуться політичною, громадською та інформаційною роботою на захоплених територіях.

Джерело: Ракурс


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