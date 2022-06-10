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Оккупанты планируют ввести должность "политрука" в школах оккупированного Донбасса
Оккупанты планируют ввести должность «политрука» в школах оккупированного Донбассаhttps://racurs.ua/n171550-okkupanty-planiruut-vvesti-doljnost-politruka-v-shkolah-okkupirovannogo-donbassa.htmlРакурс
Росія запровадить у школах окупованого Донбасу посаду «політруків». Цю заяву російського міністра освіти Сергія Кравцова розповсюдили 10 червня росіЗМІ.
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У 10 регіонах росії було введено посаду радника з виховної роботи, вона оплачується з федерального бюджету. Щомісячна доплата вчителям складає 15 тис. рублів. Завдання радників — організувати позанавчальну діяльність, походи до театрів, кіно. У школах Луганської та Донецької народних республік цю посаду ми також введемо. Подивимося, як буде проводитись ця робота, і потім обов’язково її розширимо, — заявив Кравцов.
Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що російські окупанти проводять у школах Донбасу політику лінгвоциду. Він звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням фіксувати й реагувати на всі злочини, що рф скоює в Україні.
«Ракурс» повідомляв, що захоплені території Херсонської та Запорізької областей планується об'єднати в один федеральний округ у складі рф.
Джерела «Медузи» розповіли, що у Кремлі шукають «політруків» — чиновників та політтехнологів, які займатимуться політичною, громадською та інформаційною роботою на захоплених територіях.