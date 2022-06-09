Москва планирует создать на всех оккупированных территориях Украины федеральный округ – "Медуза"

https://racurs.ua/n171521-moskva-planiruet-sozdat-na-vseh-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy-federalnyy-okrug-meduza.html

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У кремлі планують приєднати до рф усі окуповані території України та створити з них окремий федеральний округ. Перед цим там мають провести «референдуми» про приєднання до росії.

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Наразі у кремлі розглядають дві дати: середина липня або 11 вересня, коли в рф будуть вибори губернаторів. Однак це все залежатиме від ситуації на фронті, повідомили джерела російського видання «Медуза».

Крім цього, росія готується призначити на всі адміністративні посади на окупованих територіях не місцевих колаборантів, а російських чиновників. Курує весь цей процес заступник голови АП сергій кирієнко, а створенням округу займається заступник керівника департаменту АП із забезпечення справ Держради борис рапопорт.

Остання повна заміна так званого «уряду» в «днр» — одна з таких ознак призначення на керівні посади російських чиновників. Джерела видання зазначають, що невдовзі ця доля чекає і ватажків «лднр» — пасічника та пушиліна. Їх теж замінять на чиновників із рф.

Наразі кремль шукає політтехнологів на посаді «політруків» чи «замполітів», які працюватимуть на зайнятих російськими військами українських теренах. За словами трьох джерел «Медузи», близьких до АП, ця робота «активізувалася». При цьому пошуки ведуть уже не співробітники управління внутрішньої політики, яке очолює Андрій Ярін (вважається близьким до «силового блоку» російської влади), а управління у справах Держради, в якому працює Рапопорт та яким керує соратник Сергія Кирієнка Олександр Харичев.

Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, бо завдання на Донбасі є нетривіальними, — зазначив один із джерел.

Декілька політтехнологів, з якими на умовах анонімності поговорила «Медуза», розповіли, що вже отримували пропозиції попрацювати «політруками» на українських територіях. Їм пропонувалися посади заступників міст.

Курувати політику, суспільне життя, медіа, підготовку до референдуму. Навіть соціалку, — пояснив один із технологів.

При цьому Рапопорт, за словами двох співрозмовників «Медузи», зараз і сам перебуває на Донбасі, а також періодично приїжджає до Херсонської та Запорізької областей.

Раніше джерела «Медузи» повідомляли, що попри невідповідні результати російської армії в Україні, у Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва і навіть сподіваються на повномасштабну перемогу у війні до осені.