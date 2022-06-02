100 дней войны - Кремль запретил СМИ упоминать о продолжительности "спецоперации"

https://racurs.ua/n171285-100-dney-voyny-kreml-zapretil-smi-upominat-o-prodoljitelnosti-specoperacii.html

Ракурс

Війна в Україні триває вже 99 днів.

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Джерела російського видання «Медуза» стверджують, що напередодні круглої дати Кремль «попросив» співробітників державних ЗМІ «не акцентувати» увагу на тривалості російського вторгнення. Зроблено це, щоб росіяни менше замислювалися про те, що за три місяці російські війська не змогли досягти значного поступу.

Адміністрація воєнного злочинця — президента росії — «попросила» редакції державних та провладних ЗМІ «не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції» та «не акцентувати» увагу читачів та глядачів на тривалості війни.

Такі вимоги надійшли у редакції напередодні 3 червня — сотого дня вторгнення. Про це «Медузі» розповіли одразу чотири джерела: в одному із державних медіа, в мерії Москви, в одному з провладних видань, а також у самій адміністрації президента (АП).

В онлайн-трансляціях, присвячених «спецоперації», у провладних таблоїдах «Комсомольська правда» та «Московський комсомолець» справді вказано лише поточну дату. В онлайні державного інформагентства ТАСС тривалість вторгнення також не вказана. Не йдеться про неї й у випусках новин на Першому каналі та каналі «Росія 1», а також на головних сторінках РІА «Новости» та російськомовної версії RT.

Акцентування уваги на датах, пов’язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення, — сказав «Медузі» співрозмовник в АП.

Крім того, у Кремлі «не хочуть нагадувати», що вторгнення триває вже понад три місяці. Близький до АП співрозмовник «Медузи», посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, наголосив, що багато росіян і так упевнені: «спецоперація» затяглася.

Підсумки відкритих опитувань побічно це підтверджують. Соціологічна компанія Russian Field у ході дослідження, що проводилося з 23 по 26 травня 2022 року, з’ясувала, що 39% респондентів, які живуть у росії, «втомилися» від новин про перебіг війни.

Прес-секретар президента РФ дмитро пєсков у коментарі «Медузі» не погодився з думкою про те, що «спецоперація» затяглася: «У таких операцій не може бути чітко визначеного таймінгу». На запитання, чи були з Кремля якісь вказівки щодо висвітлення у ЗМІ тривалості війни, пєсков не відповів.

Раніше секретар Ради безпеки РФ микола патрушев сказав, що росія «не женеться» за термінами проведення «спецоперації». А колишній командувач ВДВ, депутат держдуми рф генерал володимир шаманов заявив, що «демілітаризація» України, на його думку, може тривати від п’яти до десяти років.

Тим часом 2 червня у Москві в помешканнях кількох активістів та журналістів пройшли обшуки у рамках розслідування справи про «фейки» про російські збройні сили. Про це із посиланням на адвокатів повідомляє «ОВД-Інфо».