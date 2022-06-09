В Раде поддержали возвращение с 1 июля налогов и пошлины за растаможку

https://racurs.ua/n171520-v-rade-podderjali-vozvraschenie-s-1-iulya-nalogov-i-poshliny-za-rastamojku.html

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Податковий комітет Верховної Ради 9 червня підтримав урядовий законопроект 7418. Він повертає до довоєнного тлумачення важливі податкові норми.

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Підтримали цей документ на засіданні комітету 19 нардепів, четверо утрималися.

Про суть новацій у Телеграм розповів член цього комітету нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект пропонує відновити оподаткування, яке скасували раніше щодо імпортних товарів (не авто) — на них повертається мито та ПДВ.

Для ввезення всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня. КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку торговельних партнерів для України.

Щодо імпортних товарів (не авто) повертається мито та ПДВ. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту.

Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію.

Також додали норму про те, що Кабмін може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземні товари, які звільненні з боку торговельних партнерів для України.

Рішення Комітету проголосоване за основу та в цілому, але фінальне рішення за залом. Голосування в залі Ради на наступному тижні.

30 травня Кабінет міністрів подав законопроект№ 7418, у якому запропонував повернути мита на ввезені в Україну автомобілі для власного користування. Як зазначили в уряді, внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн. Було ввезено понад 119 тис. автомобілів, завозили й авто преміум-класу. Водночас Кабмін запропонував звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами — одним або декількома.

Після початку війни всі податки та мита на ввезення були обнулені і почалося масштабне ввезення автомобілів у країну. У Раді підрахували, що в середньому будня ввозять по 4−5 тис. машин.