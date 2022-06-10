Рашисти підтягнули в Чорне море ще одного носія крилатих ракет

Рашисти підтягнули в Чорне море ще один носій крилатих ракет

https://racurs.ua/ua/n171549-rashysty-pidtyagnuly-v-chorne-more-sche-odyn-nosiy-krylatyh-raket.html

Ракурс

Окупанти посилили своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човном — носієм крилатих ракет. Загалом у Чорному морі окупанти тримають напоготові 40 крилатих ракет.

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Рашисти підтягнули в Чорне море ще один носій крилатих ракет, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном — носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря, — йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОК «Південь розповіли, що на Миколаївщині тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Широківська та Інгульська громади зазнали обстрілів переважно по сільськогосподарських угіддях поза населеними пунктами.

Проводячи розмінування територій, що піддавалися обстрілам, миколаївські піротехніки вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети.

Раніше «Ракурс» розповідав, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує навчання, але в готовності завдати удари по території України перебувають три надводних кораблі та підводний човен.