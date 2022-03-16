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Окупанти забороняють навчання українською
Росіяни забороняють українську мову, літературу та історію у школах під окупацієюhttps://racurs.ua/ua/n168488-rosiyany-zaboronyaut-ukrayinsku-movu-literaturu-ta-istoriu-u-shkolah-pid-okupaciieu.htmlРакурс
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Уповноважений із захисту державної мови вважає, що окупанти здійснюють в Україні політику лінгвоциду.
Омбудсмен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні.
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Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, — прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися! — написав Кремінь.