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Ракурс
Окупанти забороняють навчання українською

Росіяни забороняють українську мову, літературу та історію у школах під окупацією

16 бер 2022, 17:04
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На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови вважає, що окупанти здійснюють в Україні політику лінгвоциду.

Омбудсмен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні.



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Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, — прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися! — написав Кремінь.

Джерело: Ракурс


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