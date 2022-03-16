Оккупанты запрещают обучение на украинском языке - война в Украине

https://racurs.ua/n168488-rashisty-zapreschaut-ukrainskiy-yazyk-literaturu-i-istoriu-v-shkolah-pod-okkupaciey.html

Ракурс

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські окупанти заявили про поновлення навчання у школах, однак без викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови вважає, що окупанти здійснюють в Україні політику лінгвоциду.

Омбудсмен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні.

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