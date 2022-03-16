Країни НАТО надіслали зенітні комплекси радянського та російського виробництва, у тому числі С-300, які раніше запитувала Україна.

CNN TV у середу з посиланням на джерела в адміністрації США повідомляє, що країни, які не згадуються в новині достеменно, надали Києву системи С-300, самохідні зенітно-ракетні комплекси Osa і ручні пускові установки 9К34 Arrow 3 («Стріла 3»).

Ця зброя, за твердженням джерел CNN, вже в дорозі.

16 березня президент США Джо Байден має оголосити черговий транш військової допомоги Україні у розмірі 800 млн дол. У його рамках в Україну планується привезти ще більше протитанкової та зенітної зброї.

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Нагадаємо, що українська влада просить країни Заходу або «закрити небо», або ж надати винищувачі чи системи ППО для боротьби з російськими літаками.