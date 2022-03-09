Российские танки в Буче, фото: Big Kyiv

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В Україні наразі найскладніша гуманітарна ситуація в Бучанському районі Київської області.

У населених пунктах цього регіону, які не контрольовані українською владою, окупанти створили гуманітарну катастрофу. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на звіт ДСНС.

Зазначається, що, у зв’язку з окупацією, відсутній доступ до низки населених пунктів — Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Михайлівської Рубежівки, Гостомеля, Бородянки, Шибеного, Нового Залісся, Красного Рогу, Макарова, Миколаївки, Колонщини, Копиліва, Северинівки, Березівки, Плахтянки, Червоної Гірки, Гавронщини, Немішаєвого, Микулич, Пороскотеня, Клавдієво-Тарасового, Мили, Гурівщини.

На території цих населених пунктів окупанти розгорнули блокпости, ведуться бойові дії, здійснюється обстріл житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Російські війська блокують всі можливі шляхи підвозу води, харчів та медикаментів, майже тиждень у вказаних населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення.

За інформацією місцевих мешканців окупантами здійснюється мародерство, вбивство, ґвалтування цивільного населення, проводиться паспортний контроль наших громадян, — зазначає видання.

За наявною у ДСНС інформацією, евакуації потребують близько 4,4 тис. осіб, які перебувають у захисних спорудах, підвальних приміщеннях житлових будинків, об'єктах, дачних кооперативах та під завалами.

Ворог також продовжує знищувати інфраструктуру в інших регіонах України.

Так, у Сумському районі за один вечір було скинуто три бомби. Про це йдеться у звіті голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького за 8 березня.

Так, одна з бомб влучила в житлові будинки у сумах і забрала життя 22 людей, серед яких три дитини. Крім того, десятки будинків зруйновані.

Живицький також опублікував фото руйнувань.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, відбудеться спроба евакуації з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Бучі до Києва.

Джерело: «Українська правда», Дмитро Живицький