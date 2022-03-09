Минус 150 тыс. рабочих мест в день - какие компании ушли из РФ

https://racurs.ua/n168172-minus-150-tys-rabochih-mest-v-den-kakie-kompanii-ushli-iz-rf.html

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Росія прямує до дефолту. Лише за вчора країна-терорист втратила 150 тис. робочих місць завдяки виходу з російського ринку низки великих міжнародних компаній. Про це написав у Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Чому важливо вибивати міжнародні компанії із ринку РФ. Там дуже багато громадян, які щиро вірять, що війна не війна і взагалі Путін має рацію і рятує Донбас… Але більше за Путіна вони люблять пожерти! А для цього потрібна робота та зарплата, — написав український парламентар.

Зауважимо, що сьогодні британський роздрібний продавець дитячих товарів Mothercare заявив, що весь його бізнес у Росії призупинено після вторгнення РФ в Україну. Йдеться про 120 магазинів та продажі в інтернеті.

Нагадаємо, вчора з країни-окупанта пішли такі світові бренди як L’Oreal (мінус 2,2 тис. робочих місць), Shell (мінус 10 тис. робочих місць), Coca-Cola (мінус 7 тис. робочих місць), а також McDonald’s (мінус 62 тис.), Starbucks (мінус 2 тис.), KFC (мінус 40 тис.), ОВІ (мінус 4,5 тис.) та багато інших.

Окрім цього, Fitch Group зупиняє діяльність у Росії. Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які надаються в РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

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Також голландська пивоварня Heineken NV припинила виробництво та продаж пива власної марки в Росії, приєднавшись до хвилі компаній, які залишають країну. Найбільша пивоварна компанія в Росії Carlsberg AS, яка володіє заводами «Балтика», минулого тижня заявила, що припиняє нові інвестиції в Росію, а також експорт в країну з інших компаній Carlsberg.